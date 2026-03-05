ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」を控える中、公演時間は約１時間に決定したと２月２８日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。

ＢＴＳの所属事務所・ＨＹＢＥ（ハイブ）は、同メディアの取材に応じたとし「光化門公演は一般的なイベント会場とは違い、野外の公共な場所で行う特殊な環境での公演であるため、ステージの運用全般、観客の安全管理、現場統制計画などを総合的に考え、公演時間を（１時間に）決定した」「多くの人が密集するイベントであるため、観客の安全や公演後の公共交通機関利用の利便性、深夜時間帯の騒音による市民への迷惑最小化などもあわせて考慮した」と伝えたとした。

現地警察は当日、ステージを中心にソウル徳寿宮（トクスグン）大漢門（テハンムン）まで約２３万人、崇礼門（スンネムン）までは約２６万人が集まることが予想されると伝えているという。

同公演は２月２３日に予約販売が開始され、１万３千席が一瞬にして完売。また予約開始時刻には、購入待機人数が１０万人を記録したことが明らかになった。