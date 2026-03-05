オーディオテクニカが、ポータブルレコードプレーヤー「SOUND BURGER」をベースに気仙沼産サメ革を採用した『SHARK BURGER』を開発し、3月5日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始した。

【画像あり】レコードの上でサメが泳ぐ！ 「SHARK BURGER」外観

「SOUND BURGER」は、レコードを挟むだけでアナログサウンドを再生できるポータブルレコードプレーヤーとして1982年に初代モデルが発売された製品だ。

Bluetooth対応やUSB充電など現代の仕様に対応しながら、レトロなスタイルを継承している。今回の「SHARK BURGER」は、同製品と宮城県気仙沼の伝統産業であるサメ漁との共創プロジェクトによって生まれた。

気仙沼港で水揚げされるサメは、加工食品や美容オイル、医療品、フカヒレなどほぼすべての部位が活用される一方、サメ皮は用途が限られ有効活用が進んでいなかった背景を持つ。そこで「SHARK BURGER」では、すでに水揚げされたサメの皮を素材として活用している。天然素材のため、一つとして同じ表情はなく生産数量には限りがある。

デザイン面では、背面ハンドルに気仙沼産サメ革を採用したほか、上蓋にサメの歯をイメージしたギザギザのデザインを追加している。レコード針部分にもサメ型のパーツを用いた。気仙沼湾の生態系をあしらったスリップマットや、本体カラー・ロゴデザインにもサメと気仙沼の要素が取り入れられている。

製品背面には、使用されたサメ革の捕獲座標と品種名を印字した金属プレートが取り付けられている。気仙沼で水揚げされるすべてのサメには捕獲海域の座標と品種名が記録されており、トレーサビリティが確保されている。金属プレートはその仕組みを製品上で可視化したものだ。

本体サイズはW100mm×D290mm×H70mm、質量は約900g。本体から直接音は出ず、Bluetooth対応スピーカーやヘッドホン、ピンジャック接続のステレオシステムが別途必要となる。

付属品として充電用1.5m USBケーブル（USB Type-A／USB Type-C）、オーディオケーブル、45RPMアダプターが同梱される。

Makuakeでの先行販売期間は3月5日から5月15日まで。

価格は超早割（15%OFF）が2万8,050円（税込・50台限定）、早割（10%OFF）が2万9,700円（税込・70台限定）、Makuake割（5%OFF）が3万1,350円（税込・140台限定）。お届け時期は5月下旬以降を予定している。

オーディオテクニカ公式オンラインストアでの販売価格は3万3,000円（税込）で、一般販売は7月を予定している。

あわせて、ヒューマンビートボクサーのSHOW-GOが「SHARK BURGER」のために書き下ろしたオリジナルソング「Ocean Voices」が、SHOW-GO公式YouTubeチャンネルで公開された。MVは気仙沼市内の漁港で撮影が行われた。

SHOW-GOは本プロジェクトについて「気仙沼の産業や文化に触れる中で、土地に根付く想いや"声"を音と映像、ビートボックス表現で伝えることを目指しました」とコメントしている。また、オリジナルソングに関するSHOW-GOへの特別インタビュー動画がオーディオテクニカ公式YouTubeチャンネルにて公開中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）