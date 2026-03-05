３月５日（木）のヒルナンデス！「郁恵の朝食がおいしい宿巡り」「大沢×ミキティ 爆買いツアー」「国民意識調査ビンゴ」
「郁恵の朝食が美味しい宿巡り」
榊󠄀原郁恵が、全国の朝食が美味しいお宿を徹底調査！
今回の舞台は、千葉県房総半島の南端にある館山・南房総
＜出演者＞
榊󠄀原郁恵
エース（バッテリィズ）
寺家（バッテリィズ）
浮所飛貴（ACEes）
＜放送で伺ったお店＞
【白浜オーシャンリゾート】
太平洋を見ながら食べられる浜焼きの朝食が魅力のホテル
・４月 一泊朝食付き トリプルルーム 10,500円〜
※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
※朝食付きプランは、日程により販売していない場合がございます
・最安値 一泊朝食付き トリプルルーム 5,590円〜
※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
※朝食付きプランは、日程により販売していない場合がございます
・４月 一泊２食付き トリプルルーム 16,000円〜
※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
野島埼灯台の近くにある飲食店
・刺身五種盛り 2,000円
・なめろう 1,000円
・菜の花天ぷら 580円
【たてチャリ】
館山駅構内の観光案内所に併設するレンタサイクル
・コンパクト電動アシスト付き自転車 １日2,000円 ※9時30分〜午後5時
・スポーツバイク １日3,000円〜 ※9時30分〜午後5時
・チャイルドシート付き電動アシスト1日2,300円
【館山いちご狩りセンター】
市内最大級のいちご狩りスポット
・６歳以上 １人1,900円 30分食べ放題（１〜５月上旬）
【道の駅グリーンファーム館山】
おととし2月オープン、千葉県で１番新しい道の駅
・のうえんカフェ館山 ロールキャベツグラタン 1600円
※現在の内容とは異なります
・TATEYAMA BURGER 館山ジビエバーガー 1,410円
・須藤牧場 ジャージーソフトクリーム 500円
・セロリ 380円 ※値段は大きさにより異なります
・桜島大根 400円 ※値段は大きさにより異なります
・花まるタルト5個入り 1,188円
・新風堂 キヌノワプリン プレーン 420円
・亀屋本店 千葉・房総リッチプディングスイーツ 1,296円
・ペナシュール房総ラム樽熟成
バレルエイジドドリップパック10g×4個 1,000円
・低温殺菌ノンホモ シングルミルク900ml 1,900円
【オーベルジュ オーパヴィラージュ】
地元の新鮮な食材をふんだんに使った本格フランス料理「南房総フレンチ」が人気の宿
・一泊朝食付き１人 スタンダードツイン 14,000円〜
※1室2名利用時 大人１名料金
※時期やプランによって料金は変動します
・一泊２食付き１人 21,000円〜
※1室４名利用時 大人１名料金
※時期やプランによって料金は変動します
「大沢×ミキティ 爆買いツアー」
BLΛNDE オリナス錦糸町店で、お弁当作りはもちろん、
日々の食卓にも大活躍する冷凍食品を爆買い&大調査！
＜出演者＞
大沢あかね
藤本美貴
【紹介商品】
・もち麦と五穀米が入った梅ひじきおにぎり 321円
・明太子のふんわり玉子 267円
・えびとチーズのグラタン 213円
・照り焼ソースの鶏マヨ! 213円
・すぐできる!豚汁の具 386円
・アマニ鶏のささみブロッコリー 494円
・Delcy 博多明太海苔弁当 591円
・Delcy 宮のたれ使用ハンバーグ＆ガーリックライス 613円
・チョコストロベリー 429円
・ザ★ から揚げ 473円
・海苔つくね 246円
・自然解凍でおいしい！ほうれん草3種のおかず 246円
・おべんとうごまだんご 311円
・オーガニックむきえだ豆 170円
・自然解凍でおいしい！ 3種の和惣菜 235円
・えびと 3 種野菜のかき揚げ
・よくばり御膳 鶏めしとチキン南蛮 537円
・きざみ青ねぎ 138円
・きざみおくら 170円
・そのまま食べられるアボカドスライス 300円
・ほしいぶんだけ アメリカンドッグ 213円
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！名前に「吉」がつくといえば＞
１位：吉幾三
２位：吉川晃司
３位：吉高由里子
４位：有吉弘行
５位：博多大吉
６位：吉沢亮
７位：吉田栄作
８位：吉瀬美智子
９位：又吉直樹
