「郁恵の朝食が美味しい宿巡り」

榊󠄀原郁恵が、全国の朝食が美味しいお宿を徹底調査！

今回の舞台は、千葉県房総半島の南端にある館山・南房総



＜出演者＞

榊󠄀原郁恵

エース（バッテリィズ）

寺家（バッテリィズ）

浮所飛貴（ACEes）



＜放送で伺ったお店＞

【白浜オーシャンリゾート】

太平洋を見ながら食べられる浜焼きの朝食が魅力のホテル

・４月 一泊朝食付き トリプルルーム 10,500円〜

※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）

※時期やプランによって料金は変動します

※朝食付きプランは、日程により販売していない場合がございます

・最安値 一泊朝食付き トリプルルーム 5,590円〜

※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）

※時期やプランによって料金は変動します

※朝食付きプランは、日程により販売していない場合がございます

・４月 一泊２食付き トリプルルーム 16,000円〜

※1室4名利用時 大人1名料金（入湯税別）

※時期やプランによって料金は変動します





【みはらし亭】野島埼灯台の近くにある飲食店・刺身五種盛り 2,000円・なめろう 1,000円・菜の花天ぷら 580円【たてチャリ】館山駅構内の観光案内所に併設するレンタサイクル・コンパクト電動アシスト付き自転車 １日2,000円 ※9時30分〜午後5時・スポーツバイク １日3,000円〜 ※9時30分〜午後5時・チャイルドシート付き電動アシスト1日2,300円【館山いちご狩りセンター】市内最大級のいちご狩りスポット・６歳以上 １人1,900円 30分食べ放題（１〜５月上旬）【道の駅グリーンファーム館山】おととし2月オープン、千葉県で１番新しい道の駅・のうえんカフェ館山 ロールキャベツグラタン 1600円※現在の内容とは異なります・TATEYAMA BURGER 館山ジビエバーガー 1,410円・須藤牧場 ジャージーソフトクリーム 500円・セロリ 380円 ※値段は大きさにより異なります・桜島大根 400円 ※値段は大きさにより異なります・花まるタルト5個入り 1,188円・新風堂 キヌノワプリン プレーン 420円・亀屋本店 千葉・房総リッチプディングスイーツ 1,296円・ペナシュール房総ラム樽熟成バレルエイジドドリップパック10g×4個 1,000円・低温殺菌ノンホモ シングルミルク900ml 1,900円【オーベルジュ オーパヴィラージュ】地元の新鮮な食材をふんだんに使った本格フランス料理「南房総フレンチ」が人気の宿・一泊朝食付き１人 スタンダードツイン 14,000円〜※1室2名利用時 大人１名料金※時期やプランによって料金は変動します・一泊２食付き１人 21,000円〜※1室４名利用時 大人１名料金※時期やプランによって料金は変動します※情報は全て放送時のものです