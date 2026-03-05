TOMORROW X TOGETHER、デビュー7周年記念スペシャルコンサートを4ヵ所で開催決定

TOMORROW X TOGETHERが、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の開催を発表した。

■ファンの近くでスペシャルなステージを披露

『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』は、「TXT（TOMORROW X TOGETHER）」「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）」「コンサート」からなるタイトルで、デビュー7周年を記念して、これまで応援してくれたファンの近くでスペシャルなステージを披露するスペシャルコンサート。5月23日の愛知・IGアリーナ公演を皮切りに、千葉・LaLa arena TOKYO-BAY、福岡・マリンメッセ福岡 A館、兵庫・GLION ARENA KOBEの4ヵ所で開催される。

公演の詳細については、特設サイトまで。

■ライブ情報

『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』
05/23（土）愛知・IGアリーナ
05/24（日）愛知・IGアリーナ
05/27（水）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
05/28（木）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
06/16（火）福岡・マリンメッセ福岡 A館
06/17（水）福岡・マリンメッセ福岡 A館
06/23（火）兵庫・GLION ARENA KOBE
06/24（水）兵庫・GLION ARENA KOBE

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE
MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

■関連リンク

スペシャルコンサート特設サイト
https://www.hybejapan.events/txt/2026_moa_con_in_japan

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/