5日14時現在の日経平均株価は前日比1426.89円（2.63％）高の5万5672.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1466、値下がりは108、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を334.26円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が155.63円、東エレク <8035>が147.41円、信越化 <4063>が55.15円、ＴＤＫ <6762>が54.90円と続く。



マイナス寄与度は7.65円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、ネクソン <3659>が4.21円、大和ハウス <1925>が3.41円、任天堂 <7974>が3.21円、花王 <4452>が3.18円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はその他製品、食料の2業種のみ。値上がり率1位は鉱業で、以下、石油・石炭、銀行、保険、卸売、非鉄金属と続いている。



