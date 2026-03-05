岩瀬洋志、“パワーアップする”ルーティン紹介「3年くらい続けています」
俳優の岩瀬洋志が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。自身のルーティンを紹介した。
【写真】流し目もカッコイイ…王子様のようなルックで登場した岩瀬洋志
「自分のボディを一番大切にしています」という岩瀬は「よりパワーアップするためにひとつのルーティンをしています。必ずコールドシャワーを浴びること。目が覚めてやる気が出るんです。3年くらい続けています」と明かした。
さらに、最近は寝る前のストレッチもルーティンに加わったそう。「朝起きたときの疲れが違います。毎日仕事が続いているときは、ストレッチをしているか、していないかで翌日につながると痛感しています」と語った
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
ひと足先に訪れた岩瀬は「とってもシックだなという印象でした、7つのアクティビティを楽しめる場所が設けられていて、刺激的でした」と充実感をにじませた。
