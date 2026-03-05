佐野勇斗、M!LK愛“爆裂”「考えない日は1日もない」 自分に厳しい一面も「傷みつけてなんぼ」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。M!LKへの愛がにじむ場面があった。
【全身ショット】爽やか！イエローシャツにジャケット姿の佐野勇斗
「アルティミューン」が365日使い続けられる美容液であることにちなみ、365日欠かせないことを問われた佐野は「365日考えないことがないのは、M!LK。グループのことに関しては、考えない日は1日もないですね」ときっぱり。「『メンバーにこれ教えたいな』『こういうことをしたらみ！るきーず（ファンネーム）が楽しんでくれるかな』ということは365日考えています」と笑顔を見せながら語った。
一方、「自分のことは傷みつけてなんぼだと思っている」というコメントも。「将来の自分を喜ばせたくて今を頑張っている節はあるので、今は体は傷みつけております」と現在は将来に向けて頑張っている最中だと語った。
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別を問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
ひと足さきに訪れた佐野は「LISAさんとのコラボ商品やLISAさんが撮影されていた場所を再現したところがあって、こういうポップアップを体験したことがなかったので、新鮮でした」と声を弾ませた。
