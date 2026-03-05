米専門誌が侍ジャパン戦士に注目

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。米メディアは「注目すべき日本人トップ選手」と題し、メジャー組以外の実力者に脚光を当てている。

米国の野球専門誌「ベースボール・アメリカ」は「2026年WBCで注目すべき日本人トップ選手」との見出しで、記事を掲載。2大会連続で出場する23歳の右腕、高橋宏斗投手（中日）のピッチング能力に注目した。

同メディアは「まだMLBに渡っていないWBCに出場する選手の中で、トップクラスの投手とされている」と評価。一方で「昨シーズン、NPBでのタカハシの速球の球速は94〜95マイル（151キロ〜153キロ）だが、空振りはほとんどない。2025年の速球の空振り率はわずか4.6％で懸念材料となっている」とも綴っている。

チーム最年少20歳で出場した前回大会では、決勝で米国のマイク・トラウト外野手からは空振り三振を奪うなど、無失点投球で存在感を発揮。今大会での活躍も期待され、記事では打者を翻弄する球種に熱い視線が注がれた。

「タカハシの2球種は高い空振り率を誇る。80マイル台後半のスプリットは21.8％の確率で空振りを誘い、カットボールは19.1％の空振り率を記録した。どちらもNPB平均を大きく上回っている」

将来的なメジャー挑戦も視界に入る中で、「タカハシは平均以上の制球力と速球を持っているが、2028年にMLBへ行くのであれば速球に磨きをかける必要がある」とも評していた。



（THE ANSWER編集部）