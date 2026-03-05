「服のレパートリーない」→【大人のしまむら】で解決！ 40・50代の高見え♡「こなれコーデ」

服が少なくてコーデが組めない。そんな悩みを抱えている40・50代には【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red （シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】がおすすめ。SEASON REASON by Lin.&Red では一点投入でこなれそうな、一癖アイテムが続々登場中です。今回は少ないアイテムで作る「こなれコーデ」をご紹介します。

配色バランスが冴える大人の軽やかコーデ

【SEASON REASON by Lin.&Red】＜上から＞「袖配色カーディガン」\1,969（税込）、「チェックスカート」\2,189（税込）

ギンガムチェック柄のスカートが目を引く大人カジュアルスタイル。公式Instagramによると「ふわっとかるくトロッとなめらか」な新素材シリーズ「トロッとフィット」のカーディガンはこれからの季節にピッタリのアイテム。袖口のブルーがさわやかさを引き寄せます。スカートは大き目のギンガムチェック柄のため白の面積が多く軽やかで、抜け感が演出され、春らしいコーデに仕上がっています。