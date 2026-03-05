韓国風焼肉を松屋で ごま油香る『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食』登場
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10日午前10時より『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食』を販売する。
【写真】熱々で食べられる！『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉』
韓国の焼肉料理「サムギョプサル」が定食メニューとして登場。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、肉々しくほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がる。ごま油の香りが食欲を刺激し、ごはんがすすむ逸品。
付け合わせには、食欲を揺さぶるにんにくや、焼いたお肉から出た旨味がしみ込むキムチ、厚切りの肉にも合うように開発したコチュジャンたれと、シャキシャキの青ネギを合わせ、一口ごとに、違う味わいを楽しめる。
■商品概要（価格は全て税込）
『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食』1180円
『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉』1080円
