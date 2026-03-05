BLACKPINK・LISA、原宿に降臨 美スタイル際立つドレス姿に歓声 SHISEIDO新グローバルアンバサダー就任「うれしい」
BLACKPINKのLISAが5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。
【全身ショット】圧倒的なスタイル！美スタイル際立つドレス姿のLISA
歓声を受けて登場したLISAは「こんにちは、LISAです」とにっこり。美くびれを大胆に披露したオフショルダーデザインの黒のタイトスカートで登場し、会場の視線を惹きつけた。また、観客から「I LOVE YOU！」と声援を送られると、はにかみつつ、「Thank you」と答えた。
新グローバルアンバサダー就任にあたって、LISAは「ずっと資生堂のファンだったんですが、アルティミューンはいつもスキンケアに取り入れていたんです。グローバルアンバサダーになる前から愛用しました」と明かし、「声をかけていただき、『ぜひ！ぜひ！』って思いました。資生堂ファミリーの一員となれてうれしいです」と声を弾ませた。
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントを、ヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
ひと足先に会場を訪れたLISAは「すてきな体験ができますし、特別なギフトもあります。フォトスポットもあります。ぜひ遊びに来てください！」と呼びかけた。
