４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」では、次週予告に新たな登場人物が登場。ネットは「善児だ！」と騒然となった。

この日の「ラムネモンキー」は、映画研究部の幽霊部員・黒江恵子（水野美紀）の行方が明らかに。波瀾万丈な人生を送った黒江は世界を回った挙げ句、群馬県で自給自足の生活を送っていた。

話を聞きに行くも、肝心のマチルダの情報は得られず。丹辺に戻ったチェン（大森南朋）、ユン（反町隆史）、キンポー（津田健次郎）は、マチルダ（木竜麻生）が最後に残したメッセージの意味に気づき、ついに紛失していた「Ｎｏ．１２」のテープを発見する…。

一方、ユンの家では、娘を盗撮した写真が大量に送りつけられ、妻のコートの背中が何者かによって切り裂かれるという“事件”が起きていた。

いよいよ核心に迫ってきたマチルダ失踪事件。次週予告では「あの女の先生は俺がやった。ハハハ」と笑う白髪交じりの男性が登場。演じているのは梶原善だった。

梶原といえば、２２年に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」で、暗殺者・善児を演じ、話題に。善児が出てくるだけで、誰が殺されるのか？とネットも騒然となったほど。

ネットでも“善児”の登場に騒然。「鎌倉殿を見てた人なら梶原善さんは暗殺者だと気付くはず。放火したのは善児」「予告に梶原善が出てきて不穏な一言言ったらＳＮＳが善児！とザワついている。鎌倉殿の１３人の爪痕はすごい」「予告で善児が『俺が殺した』と軽く言っている」「まさかの善児犯人説」「善児、再び…」などの声が殺到していた。