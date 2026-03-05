伝説のレースクイーンがイケメン格闘家を翻弄「きて…」 ワイン風呂で濃厚キス→シャワー室で止まらないキス
ABEMAは4日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第4話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】色気ありすぎ…水着姿で密着し見つめ合うもえ＆たいじゅ
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングのたいじゅとかのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。これまでモデル兼女優・まりやと親密な時間を過ごしてきたたいじゅだが、「ゲームに勝つため」と戦略的な理由から、もえを指名し、スタジオを驚かせる。
2人が向かったのは、薄暗い個室のスパ施設。白のバスローブ姿でワインを嗜んだ後、水着姿になった2人は、キャンドルが灯るワイン風呂に浸かる。もえは「正直私は、たいじゅくんが好き」と直球で好意を伝えると、「俺も好きだよ」と答えたたいじゅに「嘘ついてる顔してた」と翻弄。YOUが思わず「すごいんだから、もえ」と感嘆する中、さらにもえは「遠い」とたいじゅの首に腕を回して引き寄せ、至近距離で見つめ合った末に自ら濃厚なキスを交わす。もえの猛攻に、これまでまりやとたいじゅの関係を見守ってきたスタジオMC陣もつい「ああ…」「これもう無理よ…」と呆然。
さらにその後、2人はお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージへ。もえがたいじゅに指を絡め合いながら泥を塗り広げる官能的な光景に、せいやが思わず「何これ!?」と声を上げた。続いて、泥を流すために行ったシャワー室では、もえの「きて…」という言葉とともに、ガラス越しの2人のシルエットが重なり、キスが止まらない展開に。
またもせいやは「おいおいおい！」「たいじゅヤバいって！」と絶叫。もえの大胆すぎる行動に、菊池も「これは男からしたら脅威ですよ」と白旗を上げ、男性MC陣がお手上げ状態となるほどの衝撃シーンとなった。
