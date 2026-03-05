ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が５日、都内で行われたポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」発売記念イベントに指原莉乃、ＭＡＨＩＮＡ、狩野英孝と登壇した。

４人はポケモンのメタモンのカラーでもある紫色の衣装で登場。松村は「いよいよきた。初めての方も（これまでと）違う角度のゲームで新たな層も増える」と期待を込めた。実際にマルチプレイも体験して披露した。

フリップトークでは、今作の主人公である「メタモン」をインスパイアした「へんしん」をテーマに、ゲスト同士がお互いに「へんしん」したいところを明かした。狩野からは「（松村の）パフォーマンス力」と挙げられ、「画面に映ると『おっ』と思っちゃう」と絶賛された。逆に松村は「ドッキリへの反応が何年たっても、いつもおもしろいこと」と狩野の憧れる部分を語った。

新生活に向かう人へアドバイスも送った。松村自身はゲームが息抜きになっていると言い、「没頭できることや趣味を見つけて、ストレスから逃げる時間を確保してほしい。僕はゲームとかだった。無理やりオン、オフを変えられるものを見つける」と提案した。