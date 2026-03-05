タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大丸心斎橋店（大阪市中央区）でコスメブランド「SABON」

ポップアップショップ（5月5日まで期間限定オープン）の記者発表会に出席した。

同店を代表するホワイトティーの香りの数量限定新商品、ボディースクラブを体験し、その香りや肌の変化を満喫した渋谷。スクラブにちなみ、洗い流したい失敗談を問われ、恥ずかしそうに語り始めた。

「撮影現場で、お昼のお弁当がめっちゃおいしくて。この後の撮影もいっぱい食べたから頑張れる！と思った」と回想。ご機嫌に撮影の合間も共演者らと「いっぱいしゃべって、めっちゃ笑ってた」という。

その後、トイレに行き鏡を見ると「めちゃくちゃ歯に黒いのが…何の黒か分からないですけど、何かの黒が歯にずっと付いてて…」と明かした。

「私、歯むき出しですっごい笑ってたから…。皆さんに笑いかけてたのに、（周囲は）気づかなかったのか、言ってなかったのかは分からないですけど…。ずっと付いてて、それはめっちゃ恥ずかしかった」と苦笑い。

「それは思い出も、その黒も洗い流したいですし。ご飯食べたあとはちゃんと歯磨きしたほうがいいなと思いました」と反省していた。