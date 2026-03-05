今季のイタリア・セリエAも終盤戦。現在は首位インテルが勝ち点67、それを追う2位ミランが勝ち点57と、両チームの間には10ポイントの差がついている。



インテルの優勝が近づいているが、ミランにはラストチャンスがある。今週末に予定されているセリエA第28節でのミラノ・ダービーだ。ここでインテルを直接叩けば、7ポイント差で残り10試合となる。この点差ならば、まだ逆転のチャンスはある。





伊『Gazzetta dello Sport』はここが今季の優勝を争う最大の戦いになると見ていて、ミランが逆転優勝を狙うには勝ち点3を目指すしかない。今季ミラン指揮官マッシミリアーノ・アッレグリは［3-5-2］をベースに戦ってきたが、同メディアはより攻撃的な［4-3-3］で戦うべきと主張する。今冬に獲得したFWニクラス・フュルクルクを最前線に置き、ラファエル・レオンを左ウイング、クリスティアン・プリシッチを右ウイングに配置したトリデンテを望んでいるのだ。特に同メディアはレオンの左ウイング起用をプッシュしていて、今季継続してきたセンターフォワード起用に納得していない。「我々が選べるなら、フュルクルク、レオン、プリシッチの3トップだ。今季の大きな変化だったレオンのセンターフォワード起用に関しては説得力に欠けていて、特に成果も上がっていない。レオンが好む左サイドに置くことで、彼はスペースと自由、プレイする喜びを取り戻す。レオンの9番起用はやや強引だ」気になるのはプリシッチの状態で、現在は膝に炎症を抱えていて万全の状態ではない。その場合はクリストファー・エンクンクを入れることになるか。首位を走るインテルの方は引き分けでも問題がないため、同メディアはインテルが少しペースを落としてゲームに入ってくるのではと見ている。一方のミランは勝つしかなく、同メディアの主張通り攻撃的に出るしかないか。