サッカー史の中でも最強クラスの左足の持ち主として知られるのが、ブラジル人FWフッキだ。Jリーグでもプレイしたフッキは強烈な左足が代名詞で、それは39歳を迎えた今も変わらない。



現在フッキはブラジルのアトレチコ・ミネイロでプレイしており、アトレチコ・ミネイロは2日にカンピオナート・ミネイロ準決勝2ndレグでアメリカ・ミネイロと対戦。試合はPK戦までもつれたのだが、1人目のキッカーを担当したフッキはフリーキックかと思うほどの強烈シュートでネットを揺らした。PKでは珍しいが、フッキのキックはGKの頭上をぶち抜いてネットに突き刺さっている。



PKでGKの頭上を抜くのはかなりレアケースであり、フッキのパワーがあれば細かくコースを狙う必要はないのかもしれない。12ヤードの距離からフッキにパワーシュートを放たれれば、GKが反応するのはほぼ不可能と言えるか。



試合はアトレチコ・ミネイロがPK戦で勝利を収めていて、クルゼイロとの決勝に駒を進めている。



