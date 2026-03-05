トップ4入りへ確実に勝ち点を稼いでおきたいところだったが、リヴァプールは4日に行われたプレミアリーグ第29節でウォルバーハンプトンに1-2で敗れてしまった。ウォルバーハンプトンが最下位に沈んでいることを考えれば、リヴァプールにとってこの敗北は非常にショッキングだ。



この敗戦にクラブのレジェンドであるスティーブン・ジェラードも苦言を呈しており、ジェラードは状況を打開するために17歳のFWリオ・ングモハを先発起用させるべきと主張している。





ここ最近ングモハは途中出場から出番を増やしており、ウォルバーハンプトン戦でも65分から出場している。指揮官アルネ・スロットは慎重にングモハを起用しているようだが、ジェラードは先発に入れるべき選手との考えだ。「（ウォルバーハンプトン戦の）リヴァプールは65分間本当に酷かったよ。チャンスを十分に作れていなかったし、正しいスピードでプレイできていなかった。クオリティが足りていないね。ングモハを今すぐ先発させるべきだよ。ガクポが65、70分間かけてやっていることをングモハは短い時間でやってのけている。彼を先発させるべきだし、それに値する。次のFA杯からでも先発させるべきだ」（『TNT Sport』より）。昨夏にルイス・ディアスを失ったリヴァプールでは、左ウイングのオプションが不足している。フロリアン・ヴィルツも選択肢だが、現在は背中のトラブルで欠場中だ。コーディ・ガクポのパフォーマンスが不十分であることを考えると、ングモハの先発起用も本格検討すべきだ。