6日(金)から7日(土)にかけて、低気圧が日本海を発達しながら進むなどする影響で、西から天気は悪化し、西日本から東日本にかけて雨の降り方が強まるところもある見込みです。

6日(金)午後9時の予想天気図です。日本海を低気圧が発達しながら進む見込みです。

7日(土)にかけては、寒冷前線が通過し、近畿から東北にかけて雨雲がかかりそうです。大気の状態が非常に不安定になり、雨の降り方が強まるところもあるでしょう。

6日以降の雨と風の予想ですが、6日の午前中は九州や中国地方で雨が降る見込みです。

その後、夜のはじめごろから寒冷前線の通過にともなう雨雲が近畿や北陸でかかり、雨が強まるでしょう。

7日の未明から朝にかけては、関東や東北で雨が降る見込みです。寒冷前線の通過後は、北陸など日本海側では北西よりの風が強まりそうです。

6日は午前中は西日本で、午後は東日本で雨の降るところが多いでしょう。

北陸でも、6日から7日は雨の降る天気になるでしょう。

8日(日)の金沢の予想最高気温は6度と平年より4度ほど低い見込みです。日本海の北よりの風の影響で寒さを感じる週末になりそうです。

春に向かいつつある中での寒さが残るような週末の天気ですが、暖かい服装を心がけるなど、体調の管理には十分注意をするようにしてください。