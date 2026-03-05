◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉―柏（７日・フクアリ）

Ｊ１千葉は５日、オンラインで柏戦に向けた会見を行った。今季初勝利がかかる「千葉ダービー」へ小林慶行監督は「この一戦に自分たちの思いを全てぶつけたい。しっかりと表現できるように」と意気込んだ。

今季、柏には開幕前の１月３１日に行われたプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」でシュートを打てず内容の差で完敗した。指揮官は柏を「誰もが知っているようにボールを前進していく技術はリーグトップクラスのチーム」と評し、「その相手に対してどういう戦いをしなくてはいけないのか、整理して臨むことがすごく必要。相手のストロング（ポイント）におびえることなく、勇敢に行きたい」と息巻いた。

昨季Ｊ１昇格が決まった際に小林監督は「難しい時期があるかもしれない、そういう時にサポーターの力が必要なんだ」と話した。ここまで開幕から４戦未勝利。この現状には「そこに来てしまった」と語った。しかし、「難しいことが起きるなんていうのは当然あの段階でわかっていた。自分たちの力以上のものは当然出ないので、愚直に練習で積み重ねていく。何ができて、何ができていないのか、正確に自分たちで共有して進めることが大事だとは思っている」と思いを語る。

シュート数はＪ１全体で５位ながら決定率が低い現状には「もちろん僕らもそこに対しては強い意識を持っている。まずはチャンスをより増やさなければいけない。数が増えれば増えるほどやっぱりボールを前に運べる。同時にやっていかないといけない」と強調した。

柏とＪ１での「千葉ダービー」は２００９年以来、１７年ぶり。１７年前のフクアリでの対戦で小林監督は柏の選手としてメンバー入りしていたが、当時の記憶は覚えていないという。しかし「結果に１番こだわらなければいけない戦い。自分たちの全てをもうしっかりと出し切る」と勝利を誓った。