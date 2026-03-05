フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が５日に放送され、木曜レギュラーであるフィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんが、番組卒業を生報告した。この日で最後の生放送出演となり「成長ができなかったかもしれないけど、バラエティーはこういうことなのかと学ばせていただいた」と充実の表情を見せた。

この日の冒頭で、司会の「ハライチ」の２人が「きょうで生放送卒業ということで」と視聴者に伝え、高橋さんは「やっと慣れてきたのに」と残念そう。高橋さんは２０２４年４月から木曜レギュラーとして出演してきた。澤部は「一緒にロケ行った企画とかがあって。それは３月中に放送はされるんですけど、生放送は最後」と説明していた。

そして番組のラストで「高橋大輔 ぽかぽか卒業！」とテロップを出し、改めてあいさつ。「成長ができなかったかもしれないけど、バラエティーはこういうことなのかと学ばせていただきました」と感謝した。高橋さんがやりたかった「ビリビリ棒チャレンジ」を実施して盛り上がった。

終了間際には澤部から「卒業となりますが、またゲストとかでぜひ遊びにきてください」と言うと、高橋さんは「行くことないですよね？もう」と恐縮。スタジオ一同は「ある！」「あるよ！」と歓迎した。高橋さんは「ありがとうございました」とあいさつして、おなじみの“ぽかぽかポーズ”を披露した。