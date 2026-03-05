アルファードを「現金一括」で買った友人がうらやましい！ 私は「年収500万円」ですが“残クレ”なら購入できますか？「自分の年収以上の車」を買うのは無謀でしょうか…？

車の購入は「現金一括」が今でも主流？

リセールバリュー総合研究所が2025年に行った「自動車購買行動に関する調査」によると、自動車購入の支払い方法は、全体の半数を上回る63.9％が現金一括払いを選択していることが分かりました。

自動車ローン（ディーラーローン）などが19.6％、銀行などのマイカーローンが5.7％にとどまり、「残クレアルファード」と話題になった残価設定型ローンの利用者に関しては3.5％とかなり少数派となっています。

また「車のサブスク」といわれる、自動車サブスクリプションやカーリースの利用者はごくわずかでした。



“年収500万円”で“500万円以上”するアルファードを買うのは無謀？

車の購入予算は、年収の5割以下が一般的な目安とされています。

掲題にある、トヨタ自動車株式会社の「アルファード」は、最も価格帯が安いベーシックモデルのX（ハイブリット車・2WD）でも税込510万円です。前記の「目安」から考えると、理論上は1000万円以上の年収が必要になります。

一方、残価設定ローン（残価設定型クレジット＝残クレ）とは、将来の下取り額（残価）をあらかじめ設定し、残りを分割で支払うローン契約です。車両価格から残価を差し引いた金額を分割払いできるため、月々の返済額を抑えられます。

アルファードXの残価率を50％と仮定すると、255万円を毎月分割で返済していく計算になります。年収500万円の場合、おおむね年収の5割程度に収まるため、残クレで購入するなら無謀とまでは言い切れません。

ただし、年収の5割以下という目安には諸費用も含まれます。また、ローン返済の理想比率は年収の3割ともいわれ、住宅ローンなどほかの借り入れがある場合は慎重な判断が必要です。そのため、年収500万円でアルファードを購入するのが無謀かどうかは、ケースバイケースといえます。



53.7％の人が「ローン支払いが家計的にきつい」と回答

ナイル株式会社が2022年に行った調査によると、ローンを組んで自動車を購入した人の割合は34.7％、一括購入した人の割合は57.9％でした。

ローンの月額の支払額は、1万～2万円未満が32.3％、2万～3万円未満が32.1％、3万～5万円未満が22.3％となっており、支払いがきついと感じている人の割合は53.7％にのぼります。

アルファードを残クレで購入する場合、月々の返済額は5万円を超える可能性がありますが、実際の返済額は残価率や返済回数によって異なります。

例えば、トヨタモビリティ富山株式会社のお支払いシミュレーションを参考に、アルファードZを頭金・ボーナス払いなしの60回払いで購入すると、月々の返済額は6万5700円となります。

そのため、購入を検討する際は家計全体の状況を踏まえて慎重に判断するのがよいでしょう。



まとめ

自動車の購入は現金一括払いが主流で、ローンで購入した人の半数以上は支払いの負担を感じています。年収500万円でも残クレでアルファードを購入するのは、無謀なことではないのかもしれません。

しかし、返済額は諸費用も含めた金額であり、住宅ローンなどほかの借り入れがある場合などは、購入を慎重に検討するのがよさそうです。



