360度どこから見てもカービィ! 「星のカービィ」とコラボした立体フィギュアグミ「Figummy360」が発売
ハートは3月16日より、新商品『Figummy360星のカービィ』を発売する。それに先立ち、3月2日より、全国のコンビニエンスストアの一部企業にて先行発売を行っている。
まるでフィギュアのような「Figummy360」は、360度どこから見ても立体的なグミシリーズ。「星のカービィ」とコラボした今回の新作は、前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカービィそのもの。まるくてかわいいグミで、食べるのがもったいなく感じてしまう完成度となっている。
フレーバーはピーチ。グミの中にピーチジュレが入っていて、噛むと口の中にピーチの香りが広がるという。価格は302円。3月2日より、全国のコンビニエンスストア一部企業にて先行販売がはじまっており、3月16日より全国のスーパー・専門店のお菓子売り場に登場する。
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
