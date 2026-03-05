“トラジャ松田元太の妹”UN1CON・KOKORO、7段飾りの豪華ひな段公開「立派」「お家柄の凄さを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】Travis Japanの松田元太の妹で、ガールズグループ・UN1CON（ユニコン）のKOKORO（ココロ）が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの日にちなんだショットを公開した。
KOKOROは「今年もお雛様の日が来たねーーーー。素敵な日を過ごせてるかなーー？？」と、ひな人形の絵文字と共に、室内に飾られたひな人形とのショットを複数投稿。膝立ちになった自身の背丈を優に超す豪華な7段飾りの隣で、KOKOROは満面の笑みを浮かべている。またKOKOROは「今日はすんごく寒かったね。ぬくぬくあったまってすごそー」とファンへのメッセージもつづっている。
季節感溢れる投稿に、「おひな様の隣にもおひな様」「豪華なひな人形」「立派」「お家柄の凄さを感じる」「今年も素敵な投稿ありがとう」「おひな様綺麗」「KOKOROちゃんの春服も可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆KOKORO、豪華なひな人形を披露
◆KOKOROの投稿に反響
