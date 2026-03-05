EXO・カイ、デビュー14年で社員が明かした芸名の由来「これほど格好良くて、一生懸命な子は…」

ボーイズグループEXOのメンバー、カイがデビュー15年目にして初めて自分の芸名の意味を知った。

去る3月4日、韓国で放送されたtvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、SMエンターテインメントのアイドル開発センター、ユン・ヒジュンセンター長が登場。

【写真】カイ、“素肌ジャケット”で腹筋披露

彼女は「根性のあるアイドル」として、EXOのカイ、ボーイズグループNCTのドヨン、RIIZEのウォンビンを挙げた。

特に、EXOのメインダンサー兼センターのカイは、「開」という意味にふさわしく、EXOのあらゆるティザーの初めに登場し、グループの世界観をより強固なものにしてきた。

「雑誌撮影の天才」とも呼ばれる彼の豊かな表情と多くを語る顔から、芸名にふさわしいとされてきた。

しかし、ユン・ヒジュンは意外な事実に言及した。彼女は、「カイは粘り強すぎる。特に彼については、本当にスタッフが苦労する。家に帰らないから。スタッフも退勤できない」と伝えた。

（写真＝tvN）2枚目：ユン・ヒジュン、4枚目：カイ

続けて、「帰ろうと言っても『もう1回だけやる』と言う。その1回が20回、100回になる。練習生だけを残して帰るわけにはいかないので、ただただ帰れない」と語った。

彼はそうした姿があったからこそ、「これほど格好良く、一生懸命な子は、空から降りてきてくれた子だ。スカイから取って『カイ』と名付けた」と芸名の由来を明かした。

（写真＝tvN）カイ

これを聞いたカイは、「知らなかった。ヒジュンさんは教えてくれなかった。スカイだったなんて…感動的だ」と彼ならではの可愛らしい表情を見せ、嬉しさのあまりどうしていいかわからないといった様子だった。

（記事提供＝OSEN）

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。