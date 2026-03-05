元NMB48の渋谷凪咲（29）が5日、大阪市の大丸心斎橋店でコスメブランドSABONの「White Tea Celebration」POP UP SHOP記者発表会見に出席した。

同社はこの日から、春の訪れと輝きを祝福する「White Tea Celebration」を数量限定で全国発売。大丸心斎橋店では期間限定のポップアップショップをオープンした（5月5日まで）。

渋谷はもえぎ色のドレス姿で登壇。「こんな大きさのものは着たことがない。すごく幸せ」と喜んだ。

「White Tea」ボディスクラブの香りをかぎ、「めっちゃ好きです。甘くて爽やかな香りの中に大人っぽさが残っている。上品。男女ともに使えるし、一緒に使ったりもできる。人からこの香りがすると近寄りたくなる」と表現した。

ボディスクラブにちなみ、洗い流してしまいたい失敗談を聞かれると、「撮影現場でお昼ご飯がおいしくて、その後に皆さんとお話しして笑い合っていたんですけど、お手洗いに行って鏡を見たら歯に黒い何かがくっついてた。めっちゃ恥ずかしかった。ご飯を食べた後はちゃんと歯磨きしないといけないですね」と苦笑していた。