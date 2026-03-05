俳優の風間俊介（42）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「勝手知ったる仲」と話す女優と共演した。

この日は4月28日から上演される舞台「トランス」で共演予定の女優・岡本玲と俳優・伊礼彼方とそろって登場。風間は「これから3人で舞台をやるんですけれども、伊礼さんきょう初めましてなんですよ」と初対面であると語った。

舞台稽古もこれからだとし、「だから裏でめちゃくちゃ…2人して努力してコミュニケーション取ってました」と笑わせた。伊礼は「人見知りではありますけれども、大人なんで大丈夫です。生放送なんでしゃべります」と力を込めた。

岡本は風間との関係については「共演経験があって」と告白。伊礼については「舞台をこの間見に行かせていただいて、ごあいさつさせていただきました」と語った。

風間は岡本について「ずっときょうだい役をやっていたんですよ」と明かし、「なので本当に、勝手知ったる仲なので、余計なことは言わないでほしいなと」とお願い。岡本はニヤリと笑い、口にチャックをするしぐさをしてみせた。

伊礼は「余計に2対1で温度差が凄い…」と自身との関係性と比較し自虐的に話し、MCの「ハライチ」澤部佑は「気にしてるから！」とツッコミを入れていた。