森三中の黒沢かずこが４日に配信された俳優羽田美智子のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「羽田美智子のＣｈａｎｇｅ ｏｆ ｌｉｆｅ」に出演し、親の介護について語った。

視聴者からお便りが届き、東京都に住む５７歳からで、「９４歳の父が１人暮らし ひとりっ子なのですべて１人でやらなければならない 負担に思うようになりました」と悩みがつづられていた。

黒沢は「私も経験しました」と父の介護をし、母は年齢もあって手伝えなかったこと、パートナーもいない、ひとりっ子であることなどを話した。黒沢は「音も録っているし、カメラも回ってるから抑えてますけど、本当はすごくやりたくない！って思ってます」と心情を明かした。

羽田は自身も同様の境遇であることから「それだからとて悪くはないと思います」と応じた。

黒沢は「私は遠距離介護なので、お世話になっているところもあるんですけど、お母さんがけっこうわがまま言ってきたり、いらいらする自分もいるし、できない自分もいて。けっこう仕事が息抜きって介護されてる方、子育てされてる方は言いますけど、本当にお仕事のときは何も考えない」と仕事に集中していることで介護の悩みから解放されることを話した。羽田も「そう。わたしもそう」と同意した。

黒沢は「全部、親のことを考える時期があって、どこをたたいても外に出られなくて。苦しいなって思ったときに経験された先輩が『自分のことを考えて』」と先輩からの助言があったことを語った。

羽田は「絶対そうだと思う」と述べ、黒沢は「わたしがやりたいことはこうだからって。理解してもらって。最後まで見送った方がおっしゃってました」と述べた。