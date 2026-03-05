お笑いコンビ麒麟（きりん）川島明（47）と元日向坂46松田好花（26）が「第55回NHK上方漫才コンテスト」（3月20日）の司会を務めることが分かった。NHK大阪放送局が5日、発表した。

麒麟は04年の同大会で優秀賞を受賞しており、川島は「漫才師として自信をつけてくれたコンテストです。そんな大会に司会としてお声がけ頂き大変うれしいです」とにっこり。「出場する8組の芸人の皆さんは、この大会をきっかけに大きく羽ばたいてもらいたいと思います。今回司会を務めるにあたり、今までの賞レースでいちばん笑ってる司会になろうと思ってます。出場者のみなさん、是非笑かしてください」と期待した。

一方、京都出身でお笑い好きの松田は「同郷でもあり、度々お世話になっている川島明さんと司会をご一緒させていただけること、大変光栄に思います。前回は先輩の佐々木久美さんが司会を務められていて、『すごいなぁ』と思っていたので、まさか今回私にお話をいただけるとは思わず、とても驚いております」とびっくり。先月日向坂46から卒業したばかりで「頂いたバトンを私もまた次につながれるように精進してまいりたいと思います。予選を通過された芸人の皆さんの漫才、とても楽しみにしています。よろしくお願いします」とあいさつした。

また、審査員7人も発表され、ザ・プラン9浅越ゴエ、フットボールアワー岩尾望、ガクテンソク奥田修二、とろサーモン久保田かずのぶ、俳優内藤剛志、ハイヒールリンゴ、松嶋尚美が務める。

数ある演芸コンテストの中でも長い歴史を誇り、上方演芸界においても若手の登竜門として位置付けられている賞レース。関西を拠点に活躍する結成10年以内の若手が対象で、今年は122組が出場。豪快キャプテン、侍スライス、シカノシンプ、ジョックロック、例えば炎、タレンチ、もも、ライムギの8組が優勝を争う。