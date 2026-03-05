A賞：「クッション」

写真拡大

　ロングセラー菓子「コアラのマーチ」を題材にした「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」が、3月5日（木）から、「DLEオンラインくじ」の公式サイトで販売中だ。

【写真】どのコアラに出会えるかな？　「コアラのマーチ」くじ景品一覧

■個性派コアラが集結

　今回登場するのは、「コアラのマーチ」で実際に出会える、個性的な絵柄にフォーカスしたグッズを展開するハズレなしのくじ。

　目玉のA賞には、分身コアラをデザインした「コアラのマーチ」がそのまま大きくなったような、約30cmの巨大クッションが用意されている。

　また、マーチくんをはじめ、9種のコアラのデザインの中から1種がゲットできるB賞の「マグカップ」は、普段使いしやすいカラーリングと電子レンジで使用できる実用性が魅力。

　さらに、C賞「アクリルキーホルダー」、D賞「アクリルキースタンド」、E賞「缶バッジ」といった、コアラと一緒におでかけしたり、お家時間を楽しめるラインナップがそろった。

　加えて、アクスタコアラをデザインした「BIGアクリルスタンド」が抽選で当たるWチャンスキャンペーンや、くじを1会計につき5枚購入するごとに、「アクリルコースター」がランダムで1枚もらえる購入特典も用意されている。