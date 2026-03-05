山口もえ＆小籔千豊、「子育てのお悩みレター」に”天使”と”悪魔”で助言
3児の母でタレントの山口もえ（48）と2児の父でお笑い芸人の小籔千豊（52）が5日、都内で開催された「子育てとキャリアに関するお悩み相談室」に登壇した。子育てをしながら芸能界でのキャリアを積み重ねた2人。そんな2人のもとに寄せられた「子育てのお悩みレター」に、山口は相談者に寄り添うような”天使の声”、小藪は別角度から考えた”悪魔の声”でアドバイスを送った。
【写真】珍しいペア？仲良く話す山口もえ＆小籔千豊
最初に開いたレターは、共働きの家庭で出張が多い夫に対する妻の悩み。「毎日朝晩忙しくしているが、夫が出張と聞くと、一人で新幹線に乗る時間やホテルでぐっすり眠れることが少しだけうらやましくなる。夫を気持ちをすり合わせるにはどうしたら良いか」という内容。
これに対して山口は「”動き続けている感覚”を持っているお母さんはたくさんいらっしゃると思うんですよね。夫がうらやましいと思うのは当たり前のこと」と寄り添った。そして、「素直に気持ちを伝えた方がいいのかなって思いました。それが文句という言い方形だとちょっと喧嘩になったりするので、ポップな感じで話していいんじゃないかな」とアドバイス。
一方の小藪は「うちは共働きではないですし…」と前置きして「奥様の考え方も少し違うのかなと思います」と話すと、すかさず山口から「わかってないですよ」とぴしゃり。その後小藪は「山口さんの”天使の声”を聞いていただいても、僕の”悪魔の声”を聞いてもいいと思うんですけど」と続けて自身の考えを語った。
「子育てがしんどいこと、大変なことという考えが奥さん自身を苦しめていることになっている」と話す小藪。「何か物事が起きたとすると受け取るかで起きてる現象も見え方変わってくる」と語り、「なんで子どもが欲しいと思ったのか、生まれた時のことを思い出すと、心軽くなるんじゃないかな」とアドバイス。
小藪は続けて、娘が泣き止まず自身で授乳しようとしたエピソードを披露。何をしても30分間泣き続けた娘に対してどうしてよいか分からず、最終的に「乳を出しかけた」という。その時に「女の人だけの特権だと感じた」と話し、「大変なのはわかるけど、むちゃくちゃええ経験してる。奥様がそのマインドから抜け出せないと不幸に満たされちゃう。だからといって男は調子に乗っちゃいけないと思います」と語った。
同イベントは、伊藤忠商事「そだキャリ+」ローンチ発表会の中で行われた。「そだキャリ+」は子育てしながら働く社員のキャリアと子育ての両立支援サービス。
