お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。執筆活動に力を入れる中でもメディア出演は続けるべきだと痛感した理由を明かした。

番組パーソナリティーの「パンサー」向井慧とはかつて「サルゴリラ」児玉智洋とともに約3年ほど、ルームシェアしていた仲。ちょうどその時期に又吉が芥川賞を受賞した「火花」を書き上げており、向井は当時の又吉について「ピースさんでテレビいっぱい出てたのに、帰ってきたらもうご自分の部屋で、とりあえず夜から朝方ぐらいまで書いている。で、その日また朝からロケ行くみたいなのをそばで見ていた」と懐かしんだ。

そんな中、向井は「又吉さん、“テレビに出ることも大事だぞ”っていうのは最近よくおっしゃってますよね」と質問。

又吉は「僕はお仕事の総量というか、それはもう変えようがない。時間が有限やから。テレビ出てない時間はそれ以外の執筆活動して、創作活動してんねんけど、そんなんは親戚は一切見てない。めちゃくちゃ日々こっちはやってるつもりやけど、親戚からしたら“お金大丈夫か”“仕事してるのか”って」と嘆き。

「テレビ、ラジオ、そういうメディアに出てくるから、こっちがどんだけ頑張って本書いてもこれは響かんぞと。でもこれは親戚だけじゃなくて、親世代とかって割とそうやったりするから、これは結構大事なことなのかなっていう。（知名度を保つ）それでもあるし」とその真意を明かした。

向井は新刊の長編小説「生きとるわ」を先月発売した又吉に対し「バラエティー、結構出られてますよね」と指摘。又吉は「凄い楽しい。暗い部屋で一人で書いてるより面白い人いっぱいおるし、それ楽しい」と本音も。「（現場も）明るいし、何かいいよな。ただ自分は運よくっていうのもあるけど、そういう小説を書いて注目してもらったり賞いただいたりしたから、ある程度のその責任を果たさなあかんと思って。M-1とかキングオブコントと取った人がその後ちゃんとネタをしっかりやっていくみたいなのと心理的には一緒やと思う。ちょっと執筆期間というか作品を書くっていう本に比重が何年間か行ってたんですけど」とした。