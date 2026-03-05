タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大丸心斎橋店（大阪市中央区）でコスメブランド「SABON」

ポップアップショップ（5月5日まで期間限定オープン）の記者発表会に出席した。

同店を代表するホワイトティーの香りの数量限定新商品を体験。香りをイメージした淡いグリーンのドレス姿で登場し、プリンセスのような笑顔をふりまいた。

渋谷の明るく華やかな印象も香りに共通すると説明された。

地元・大阪に凱旋。とはいえ、レギュラー番組出演のため「週1回関西に帰って、時間があれば元NMB48のメンバーの子と遊んだりする。お気に入りのカフェで3時間しゃべってもしゃべり足りへんから、カフェのハシゴしてます」と笑顔。心斎橋では、「幼稚園の頃、心斎橋筋商店街で親とはぐれちゃって迷子になって。優しいお姉さんが交番まで届けてくださって、親が迎えに来てくれた」と回想し、「あそこで迷子になりっぱなしだったら今がないな、と。ホワイトティーにもなれてないな、と」と感謝し、笑わせた。

ホワイトティーの香りにうっとりの渋谷。香りは違うが、「NMB48を卒業するときに、メンバーがSABONのスクラブをプレゼントしてくれて。香りが良くて心が満たされた」と明かした。

「香りは大好きで、ハンドクリームやボディークリーム、香水も使う。でも“つけてまっせ！”は好きじゃない。さりげなく、が好き」とこだわりを語っていた。