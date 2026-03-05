ミセス若井滉斗、人気芸人のギャグ完コピで会場沸かす リクエストにも“神対応”
【モデルプレス＝2026/03/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗、女優の剛力彩芽、お笑いタレントのサンシャイン池崎が、3月5日、都内にて行われたNHK2026年度の語学番組出演者取材会に出席。若井が池崎のギャグを完コピし、会場を盛り上げた。
【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開
2026年春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に若井、「中国語！ナビ」（NHK Eテレ／毎週水曜よる11時〜）に剛力が新たな生徒役として加入。さらに、池崎が出演するラジオ番組「小学生の基礎英語」（NHK FM）が、この春「小学生の基礎英語 on TV」（NHK Eテレ／毎週木曜あさ9時50分〜）として新たにテレビのレギュラー番組化が決定した。
取材会が始まると、「イェーイ！！！！」と叫びながら登場した池崎。「自己紹介から…」と切り出すと、お決まりの自己紹介を「英語を愛し、英語に愛された男」とアレンジし、全力で挨拶。隣に立つ剛力が「光栄です。目の前で見られて」と目を輝かせると、池崎は「左（剛力）見られなかったです」と返し、笑いを誘った。
その後も意気込みを語る場面で「ジャスティス！」と添えたり、英語は“勢い”が大事だと語ると「I’m so exciting！」と叫んだりと、終始ハイテンションで会見を盛り上げた池崎。その姿を見た若井は「なんか教えていただいてもいいですか」と池崎に教えを請い、頭をピーナツに見立てた一発ギャグ「パキッ ピキピキ パカッ ピーナッツッ！」を完コピ。会場からは笑いとともに拍手が上がっていた。
フォトセッションでも、池崎はジャスティスポーズや体を反らせたポーズなどを次々と披露。これに剛力と若井は「プレッシャーが…」と笑いつつ、若井は池崎のポーズを真似るなどノリノリ。「何かあれば言ってください！」と記者からのリクエストにも応えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開
◆若井滉斗＆剛力彩芽、語学番組新生徒役に決定
2026年春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に若井、「中国語！ナビ」（NHK Eテレ／毎週水曜よる11時〜）に剛力が新たな生徒役として加入。さらに、池崎が出演するラジオ番組「小学生の基礎英語」（NHK FM）が、この春「小学生の基礎英語 on TV」（NHK Eテレ／毎週木曜あさ9時50分〜）として新たにテレビのレギュラー番組化が決定した。
◆若井滉斗、サンシャイン池崎のギャグを完コピ
取材会が始まると、「イェーイ！！！！」と叫びながら登場した池崎。「自己紹介から…」と切り出すと、お決まりの自己紹介を「英語を愛し、英語に愛された男」とアレンジし、全力で挨拶。隣に立つ剛力が「光栄です。目の前で見られて」と目を輝かせると、池崎は「左（剛力）見られなかったです」と返し、笑いを誘った。
その後も意気込みを語る場面で「ジャスティス！」と添えたり、英語は“勢い”が大事だと語ると「I’m so exciting！」と叫んだりと、終始ハイテンションで会見を盛り上げた池崎。その姿を見た若井は「なんか教えていただいてもいいですか」と池崎に教えを請い、頭をピーナツに見立てた一発ギャグ「パキッ ピキピキ パカッ ピーナッツッ！」を完コピ。会場からは笑いとともに拍手が上がっていた。
フォトセッションでも、池崎はジャスティスポーズや体を反らせたポーズなどを次々と披露。これに剛力と若井は「プレッシャーが…」と笑いつつ、若井は池崎のポーズを真似るなどノリノリ。「何かあれば言ってください！」と記者からのリクエストにも応えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】