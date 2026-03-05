2児の母・青木裕子、長男妊娠中に作った雛人形公開「フォルムが可愛い」「細かいところまで凝っててすごい」と注目集まる

2児の母・青木裕子、長男妊娠中に作った雛人形公開「フォルムが可愛い」「細かいところまで凝っててすごい」と注目集まる