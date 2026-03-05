2児の母・青木裕子、長男妊娠中に作った雛人形公開「フォルムが可愛い」「細かいところまで凝っててすごい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/05】フリーアナウンサーの青木裕子が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの雛人形を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「フォルムが可愛い」春らしい色合いの衣裳着を着せた手作り雛人形5体
青木は「さっき出しました」と雛人形の写真を投稿。「1年に5時間くらいしか出してもらえないお雛様 長男妊娠中に作ったものです」と、春らしい色合いの衣裳着を着せた雛人形を公開した。コロンとしたフォルムに優しい顔立ちをした手作り5人飾りを部屋に展示している。
春らしさを感じる写真に「手作り！？すごい！」「フォルムが可愛い」「細かいところまで凝っててすごい」「世界に一つだけのお雛様」「手先器用」「真似して作ってみたい」と反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆青木裕子、手作り雛人形を披露
◆青木裕子の写真に反響
