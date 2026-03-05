IVEガウル、メタリック系ショーパンから美脚スラリ「完璧なスタイル」「カッコいいと可愛いの融合」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が3月4日、自身のInstagramを更新。ショート丈のボトムス姿を公開し、話題になっている。
【写真】23歳人気K-POPアイドル「完璧なスタイル」色白美脚見せショーパン衣装
IVE THE 2ND ALBUM ＜REVIVE＋＞のタイトル曲「BLACKHOLE」のミュージックビデオが2月23日にYouTubeで公開され、ガウルはミュージックビデオで着用した衣装姿をInstagramに投稿した。「小さなウサギ」というコメントと共に白の半袖レースシャツにシルバーのレースがポイントのショートパンツを組み合わせた、上品さとメタリック系が見事に融合した衣装を披露。ショートパンツから伸びる色白の美しい脚と抜群のスタイルが印象的なショットとなっている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎる」「色白美脚」「カッコイイと可愛いの融合」「完璧なスタイル」「本当に綺麗」「最強コーデ」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEガウル、美脚際立つ衣装公開
◆IVEガウルの写真に反響
