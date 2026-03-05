俳優の檀れいさんが5日、自身のインスタグラムを通じて所属事務所である太田プロダクションを退所し、独立することを発表しました。

檀さんは、インスタグラムで「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し独立することとなりました」と報告し、「いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！」と感謝を伝えました。

また、「宝塚を退団して20年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い 生かされてきました。まだまだ時間があると思っていた人生も 折り返し地点を過ぎた今 残りの人生を考えた時に私はあとどれだけの事を皆さまにお届けすることができるのだろうか、私はどう歩んでいくべきだろうかと より深く考えるようになりました」とコメント。

続けて、「『一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい』私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました」と、独立への思いをつづりました。

そして、今後については「全てを希望の光に変えて軽やかにしなやかに 私だけの道を歩んで行きたいと思います。皆さま これからもどうぞよろしくお願い申し上げます」とコメントしています。