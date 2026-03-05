SixTONES松村北斗(30)とタレントの指原莉乃(33)、お笑い芸人の狩野英孝(44)、女性グループ「HANA」のMAHINAが5日、都内で都内でNintendo Switch 2向けゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」発売記念イベントに出席した。

4人は放映中のCMで共演中。指原はダンスを披露しており、「難しそうだなと思っていたし、アイドルの現役を離れてから時間が経っているので、不安だった」と明かした。撮影では松村から「凄く難しい」と言われたといい「軽い脅しがあった。頑張ってなんとか乗り越えました」と松村からの圧（？）に負けずに無事に撮影を終えることができたと振り返った。

すると完成したCMではダンスを披露していない狩野が「なぜか僕も凄い練習させられた」と告白。「一生懸命踊ったんですけど…どこかに（素材は）あります」と肩を落とした。

CMではMAHINAが歌う「ぽこぽけ ぽこぽけ」というフレーズが特徴的。MAHINAは「めちゃくちゃ難しい歌。早口ことばのような感じで、お風呂で10回言えるまで出ないと決めてたくさん練習した」と話した。