「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で浜松ホトニクス<6965.T>が「買い予想上昇」４位となっている。



ホトニクスは大幅反発し、一時１２６円あまり水準を切り上げ２０００円台を回復した。２月中旬を境に上げ足を強め、今月３日には２３８４円の昨年来高値を形成している。光電子増倍管で世界シェア９割という圧倒的なシェアを有しており、非破壊検査装置向けＸ線光源ではＡＩサーバーの基板検査需要を囲い込んでいる。レーザー核融合発電に関してもキーカンパニーに位置付けられており、ＡＩデータセンターと核融合発電の２つのテーマで脚光を浴びている。



出所：MINKABU PRESS