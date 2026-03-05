大阪体育大GK長野大河のFC大阪加入が決定「共にJ2昇格を目指しましょう!!」
FC大阪は5日、大阪体育大のGK長野大河(22)が加入することが決定したと発表した。
大阪府出身の長野は、大阪セントラルFCから立正大淞南高を経て大阪体育大へ。昨年12月の第74回全日本大学サッカー選手権(インカレ)では、好セーブを見せて準々決勝進出に貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、「夢に見たサッカー選手というキャリアをこのチームで迎えられたことを嬉しく思います!」とコメント。「個人としてもチームとしても成長し、共にJ2昇格を目指しましょう!!」と意欲を示した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK長野大河
(ながの・たいが)
■生年月日
2003年9月20日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
181cm/82kg
■経歴
大阪セントラルFC-立正大淞南高-大阪体育大
■コメント
「みなさんはじめまして!新加入の長野大河です!
夢に見たサッカー選手というキャリアをこのチームで迎えられたことを嬉しく思います!
個人としてもチームとしても成長し、共にJ2昇格を目指しましょう!!
応援よろしくお願いします!」
