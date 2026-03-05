【トップチーム】

長野大河選手 加入決定のお知らせ



FC大阪では、大阪体育大学より長野大河選手の加入が決定しましたのでお知らせ致します。



長野選手からのコメント、プロフィールは⏬️https://t.co/jt0NyRl3hU#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 #東大阪 #長野大河 pic.twitter.com/Sa7ayP3VZH