Snow Manの佐久間大介が、3月4日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に出演。自身のXで明石家さんまとの2ショットを公開し、注目を集めている。

■佐久間大介が明石家さんまとの笑顔の2ショットを公開

佐久間は投稿で「ホンマでっか!?TVさんまさん今回もありがとうございました（^^）」というコメントを添え、さんまと並んだ写真を公開。

前室と思われる場所で撮影された2ショットでは、ピンクヘアの佐久間は白Tシャツにデニムのアノラックパーカーを合わせた装いで、さんまを称えるように手を向けるポーズ。一方、チェックシャツ姿のさんまは佐久間の肩を組み、親しげな笑顔を見せた。和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

■明石家さんまとの記念ショットがおなじみに

佐久間はこれまでも、さんまと共演した際に2ショット写真を公開しており、今回の投稿でも仲の良さがうかがえる様子を見せた。

SNSでは「恒例のさんまさんとの2ショットだ！」「最高すぎ」「神と神」「とても良い写真」「衣装かわいい」「ふたりとも良い笑顔」「変わらず仲良しで嬉しい」「いい空気感」といった声が寄せられている。

