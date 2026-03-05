ナカニシ <7716> [東証Ｓ] が3月5日後場(13:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の154億円→160億円(前期は169億円)に3.9％上方修正し、減益率が8.5％減→5.0％減に縮小する見通しとなった。

同時に、1-6月期(上期)の連結経常利益も従来予想の73.3億円→75億円(前年同期は69.3億円)に2.3％上方修正し、増益率が5.8％増→8.2％増に拡大する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日付の「当社連結子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、米国の医療機器メーカーAcra Cut 社およびIntech 社を孫会社化することにいたしました。これにより、両社の2026年4月から12月までの9 カ月間の業績を2026 年12 月期の連結業績に取り込みますため、業績予想を上方修正いたしました。なお、業績予想の前提となる為替レートは前回予想（1 米ドル＝150円、1 ユーロ＝170 円）から変更ありません。

