◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

昨年７月に左手首を痛めてツアーを欠場していた通算１２勝の小祝さくら（ニトリ）が約７か月ぶりの復帰戦に臨んだ。

出だし１番、ティーグラウンドで名前をコールされると大拍手と「さくちゃん、待ってました〜」の歓声を浴びた。３番パー３では１５メートルのロングパットを沈めて初バーディーを奪い、ギャラリーから拍手が起こった。９番パー４でボギーをたたき、イーブンパーで前半を終えた。

昨年７月の大東建託・いい部屋ネットレディス中に左手首に激痛が走り、第２ラウンドで途中棄権。その後はツアーを欠場し、同９月に内視鏡で手術した。１２月に練習を再開した時は「球が弱くてビックリした。パワーがなくて、アマチュアみたいな球だった」と振り返るが、今年１月のハワイ合宿を経て「今は７０％くらい」と上り調子。２１年大会を制した開幕戦に向けて「不安はあるけど、考えすぎず気持ちを楽にプレーしたい。今シーズン優勝を目標に頑張る」と意気込んでいた。