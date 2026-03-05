4月29日(水・祝)に全国公開される仮面ライダーアギトの新作映画『アギトー超能力戦争ー』の本予告映像が公開され、主題歌となるORANGE RANGE「ドラマティック平凡」の楽曲の一部が明らかになった。

本楽曲は映画のために書き下ろされた作品、楽曲には”変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”という映画とも重なるテーマを元に今を生きる子供たちだけではなく、日々何かと戦う大人たちにも向けて、本楽曲が心の支えや強さになってほしいという願いも込められている。

ORANGE RANGEは今年結成25周年イヤーに入り、本楽曲の発表とあわせて今後も様々な活動を予告している。

■＜ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027＞※ツアータイトル未定 ＜チケット料金＞

【全席指定】

7,300円(税込) 【親子席】

大人：7,300円(税込)

子供：2,500円(税込) ＜チケット一般発売日＞

2026年08月29日(土)〜09月27日(日) 開催公演：2026年06月20日(土) 10:00〜

2026年10月03日(土)〜10月31日(土) 開催公演：2026年07月25日(日) 10:00〜

2026年11月01日(日)〜12月19日(土) 開催公演：2026年08月29日(土) 10:00〜

2027年01月09日(土)〜01月24日(日) 開催公演：2026年10月24日(土) 10:00〜

2027年02月05日(金)〜03月14日(日) 開催公演：2026年12月19日(土) 10:00〜 ■親子席について

・子供は「公演当日に小学生以下」の方が対象。

・子供のみの組み合わせは不可。最低大人1枚は必要。（最大購入枚数4枚まで）

・比較的見えやすいお席を確保させていただきます。なお、会場によっては着席指定になる場合がございます。

・年齢確認をさせていただく場合がございますので、身分証をご持参ください。 ■注意事項

・未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

・お客様を含む会場内の映像・写真が公開される事がありますので予めご了承ください。

・チケット券面には全ての注意事項の記載ができません。また「注意事項」は状況によって変更となる可能性がございます。公演直前にはオフィシャルホームページをご確認いただき、記載されている「注意事項」内容をご了承の上、ご来場をお願いいたします。 ＜RANGE AID+ MOBILE月額会員チケット抽選先行＞

受付期間：2026年3月5日(木) 12:00〜3月15日(日) 23:59

枚数制限：4枚

https://sp.orangerange.com/ ＜ツアースケジュール＞

【2026年】

08月29日(土) 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：PMエージェンシー 098-898-1331（平日11:00〜15:00） 09月12(土) 埼玉：サンシティ越谷市民ホール 大ホール

開場/開演：17:15/18:00

お問い合わせ：サンシティ越谷市民ホール 048-985-1112 09月13日(日) 栃木：大正堂くろいそみるひぃホール（那須塩原市黒磯文化会館）大ホール

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：大正堂くろいそみるひぃホール 0287-63-3219 09月26火(土) 愛媛：しこちゅ〜ホール（四国中央市市民文化ホール）

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：しこちゅ〜ホール 0896-59-4510 09月27日(日) 広島：東広島芸術文化ホール くらら 大ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キャンディープロモーション広島 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 10月03日(土) 長野：大町市文化会館 エコーホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：大町市文化会館 0261-22-9988 10月04日(日) 新潟：糸魚川市民会館

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：糸魚川市民会館 025-552-5900（火曜-土曜09:00〜17:00）※祝日を除く 10月10日(土) 京都：⽂化パルク城陽 プラムホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：⽂化パルク城陽 0774-55-1010（09:00〜17:00）※休館⽇：毎週⽉曜⽇ 10月11日(日) 大阪：オリックス劇場

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00） 10月24日(土) 青森：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー 0175-72-3400（火曜-日曜08:30〜16:30）※祝日を除く 10月25日(日) 岩手：釜石市民ホール TETTO ホールA

開場/開演：16:30/17:00

お問い合わせ：クールマイン 022-796-8700（平日11:00〜19:00） 10月31日(土) 山口：三友サルビアホール（防府市公会堂）

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00〜17:00）/（公財）防府市文化振興財団 0835-26-5151 11月01日(日) 福岡：サザンクス筑後

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：サザンクス筑後 0942-54-1200（火曜-日曜09:00〜19:00） 11月07日(土) 千葉：東金文化会館 大ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00） 11月08日(日) 神奈川：よこすか芸術劇場

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999（平日11:00〜13:00/15:00〜17:00）info@kmmusic.co.jp 11月21日(土) 北海道：名寄市民文化センター EN-RAY HALL

開場/開演：16:30/17:00

お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00） 11月23日(月・祝) 北海道：北斗市総合文化センター かなで〜る

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00） 11月27日(金) 高知：高知市文化プラザ かるぽーと 四国銀行ホール（大ホール）

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：デューク高知 088-822-4488（平日11:00〜17:00） 11月28日(土) 香川：シアターマド（丸亀市民会館）

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00-17:00） 12月12日(土) 宮城：岩沼市民会館

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 12月13日(日) 山形：荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 12月19日(土) 静岡：大井川文化会館ミュージコ

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：焼津市大井川文化会館ミュージコ 054-622-8811 【2027年】

01月09日(土) 東京：NHKホール

開場/開演：17:00/18:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月-土12:00〜13:00/16:00〜19:00） 01月11日(月・祝) 群馬：館林市文化会館 カルピス®ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：館林市文化会館 0276-74-4111 01月23日(土) 宮崎：⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 01月24日(日) 大分：別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 02月05日(金) 長崎：諫早⽂化会館 ⼤ホール

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 02月06日(土) 福岡：飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（月-土11:00〜15:00） 02月11日(木・祝) 岡山：マービーふれあいセンター 竹ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キャンディープロモーション岡山 086-221-8151（平日｜11:00〜17:00） 02月12日(金) 鳥取：米子市公会堂

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：YUMEBANCHI（岡山）086-231-3531（平日12:00〜17:00） 02月20日(土) 三重：伊賀市文化会館

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：（公財）伊賀市文化都市協会 0595-22-0511 02月21日(日) 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション052ｰ320‐9100 03月06日(土) 栃木：栃木県総合文化センター メインホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00） 03月07日(日) 茨城：水戸市民会館グロービスホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00） 03月13日(土) 和歌山：御坊市⺠⽂化会館 ⼤ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com 03月14日(日) 兵庫：神⼾国際会館こくさいホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com/神戸国際会館 078-231-8162 【「ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027」ツアー詳細はこちら】

https://orangerange.com/feature/25th

■「メンソーレ feat.ソイソース」

ストリーミング＆ダウンロードはこちら

https://orangerange.lnk.to/Mensore

■コラボレーション情報 ORANGE RANGE × オリオンビール：沖縄が誇るビール“オリオンビール”とのコラボレーション

https://www.orionbeer.co.jp/ オリオンビール 公式X：https://x.com/orionbeer_info ORANGE RANGE × ひらかたパーク：大阪の遊園地「ひらパー」とのコラボレーション

https://www.hirakatapark.co.jp/ ひらかたパーク 公式X：https://x.com/hirapar_pr

■ライブ／イベント出演情報

▼＜the telephones 結成20周年ツアー「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞

3月07日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

▼＜MEGA VEGAS 2026＞

3月20日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

▼＜かりゆし58 20th TRIBUTE ALBUM -Solo-solo HA!touch- TOUR＞

3月29日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

▼＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

4月04日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

▼＜Orion Island Waves -Beachside Music Festival-＞

4月18日(土) 沖縄・瀬⻑島野外特設会場

▼＜緑⻩⾊⼤夜祭2026＞

4月25日(土) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA

▼＜MAIZURU PLAYBACK FES. 2026＞

4月26日(日) 京都・MAIZURU P.B. Harbor Park(第3埠頭)

▼＜rockin’on presents JAPAN JAM 2026＞

5月02日(土) 千葉・千葉県蘇我スポーツ公園

▼＜OTODAMA’26＞

5月05日(火/祝) 大阪・泉大津フェニックス

▼＜ACO CHiLL CAMP 2026 〜アソブ、オドロク、フジサン、キャンプ。〜＞

5月16日(土) 静岡・富士山樹空の森