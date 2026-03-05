渋谷凪咲、幼少期の“人生の転機”…同じ場所・心斎橋で語る 「あそこでもし迷子になりっぱなしだったら（笑）」
元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大阪・大丸心斎橋店でSABON『White Tea Celebration』POP UP SHOP開催を記念した記者発表会に出席した。
【全身ショット】大胆な背中見せ！グリーンのドレス姿を披露した渋谷凪咲
ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、春を祝う限定コレクション『White Tea Celebration』を発売し、同日より5月5日までの2ヶ月間、大丸心斎橋店でPOP UP SHOPをオープンする。
渋谷は、限定コレクションの世界をイメージした淡いグリーンのドレスに身をまとい、地元・大阪に降臨。胸元などデコルテが開いたデザインで、背中もあらわ。美しい肩甲骨が際立った。
レギュラー番組のため週1回ほど大阪に戻って来るという。「時間があったら、元NMB48の子と遊んだりする」と明かした。心斎橋で待ち合わせ、カフェをはしごすることもあるという。
また、心斎橋は幼少期からなじみ深い場所。渋谷は「幼稚園ぐらいの時に家族で心斎橋に行って、心斎橋筋商店街を歩いてたんですけど、親とはぐれちゃって、迷子みたいになっちゃって…。そしたら、優しいお姉さんが『大丈夫？』と交番まで連れて行ってくださった」と回顧。「あそこでもし迷子になりっぱなしだったら、今がない（笑）」と、人生の転機になったとユーモアを交えていた。
