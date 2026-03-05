イギリスで開催された世界的な映画イベント「ロンドン・フィルムメーカー国際映画祭」で、TBSテレビが制作したドキュメンタリー映画「カラフルダイヤモンド〜君と僕のドリーム2〜」が、最優秀ドキュメンタリー賞と外国語映画部門最優秀監督賞を受賞しました。

【写真を見る】作品賞に加え、外国語映画部門最優秀監督賞を受賞した津村有紀監督

「ロンドン・フィルムメーカー国際映画祭」は、今年の開催会場をドーバー海峡近くのイギリス南東部の街、マーゲイトで4日間の日程で開催されました。

世界各国の映画関係者が集う中、最優秀ドキュメンタリー賞に、TBS DOCS (TBS報道局のドキュメンタリーセクション）が、2025年に制作した映画「カラフルダイヤモンド〜君と僕のドリーム2〜」が選ばれました。

この映画は、アイドルグループ「カラフルダイヤモンド」のメンバーたちが初めての演劇舞台に取り組む姿を取材した作品です。直面した苦悩やぶつかり合いを通して、それぞれが自らを見つめ直す内面にも切り込んで密着したドキュメンタリー。世界的にも関心が高い、日本のアイドルたちの実像と、挑戦や絆が浮き彫りになった内容です。

作品賞に加え、外国語映画部門最優秀監督賞を受賞し、ダブル受賞に津村有紀監督は「映画を観た方が『今日は雨でも明日は晴れるから』という気持ちになってもらえれば幸いです」と答えています。

津村有紀監督

TBS DOCSで、ドキュメンタリー制作や、自らの脚本による舞台制作にも取り組む。



今回受賞した「カラフルダイヤモンド〜君と僕のドリーム2〜」は、今年4月以降に、配信される予定です。また、同映画は毎年春に行われる「TBSドキュメンタリー映画祭」で昨年上映されていました。

この映画祭は、今年は3月13日から全国6都市（東京、大阪、京都、名古屋、福岡、札幌）で順次公開されます。

TBS DOCSについて

TBSやJNN系列局の記者やディレクターが、「テレビやテレビやSNSでは伝えきれない事実や声なき心」を映画として発信するチームです。