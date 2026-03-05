うその投資話におよそ1200万円を投資した女性からさらに現金をだまし取ろうとしたとして、ベトナム国籍の男が警視庁に現行犯逮捕されました。

詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、ベトナム国籍の専門学校生、ホー・バー・コン容疑者（21）です。

ホー容疑者は仲間と共謀し、大手証券会社の社長などになりすまして、おととい（今月3日）、東京・あきる野市の70代女性にうその投資話を持ちかけ、現金1000万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性はインターネット上で株式の投資に関するサイトを見つけ、ホー容疑者らのグループとSNSで連絡を取ったところ新規公開株への投資を紹介され、およそ1200万円を投資したということです。

その後、出金できないことを女性が不審に思って警視庁に相談。

追加の投資をもちかけられた女性が待ち合わせ場所で待っていたところホー容疑者が現れ、警察官が現行犯逮捕したということです。

調べに対し、ホー容疑者は容疑を認めているということです。

警視庁は背後に指示役がいるとみて調べを進めています。