バーガーキングに“大人のご褒美パイ”登場 濃厚チョコクリーム＆甘酸っぱいストロベリージャムでぜいたくな味わい

バーガーキングに“大人のご褒美パイ”登場 濃厚チョコクリーム＆甘酸っぱいストロベリージャムでぜいたくな味わい