バーガーキングに“大人のご褒美パイ”登場 濃厚チョコクリーム＆甘酸っぱいストロベリージャムでぜいたくな味わい
ビーケージャパンホールディングスは6日より、大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを使用した『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』（税込250円）を期間限定で新発売する。
【写真】ソースがとろ〜り！新作パイ断面図
バーガーキングでは大人も楽しめるおいしさをテーマに「わたくしの」デザートシリーズを販売してきた。今回、期間限定で新登場する同商品は、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、ココアパウダーを配合したサクサクの特製パイ生地で包んだ大人のご褒美パイ。
リッチチョコクリームにはカカオバター主体のチョコレートを使用しており、カカオ本来の風味となめらかな口どけを楽しめる。さらに、熟した濃厚ないちごを使用したストロベリージャムも一緒に味わえるぜいたくなデザートとなっている。
