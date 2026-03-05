関東から九州にかけて広く晴れ 関東や東北では強い風

きょうは、関東から九州にかけて広く晴れるでしょう。北陸や北日本は雲の広がる所があり、所々で雨や雪が降る見込みです。強く降る所はなさそうです。

【CGで見る】6日（金）午後7時〜8日（日）午前7時までの雨と雪の予想

一方、日本の東海上にある発達した低気圧の影響で、関東や東北では夕方にかけて風が強く吹くため、交通機関の乱れなどにご注意ください。スギ花粉も東北から九州で多く飛散するため、花粉症の方は対策が必要です。

6日（金）は西日本で雨 土日は北日本で風が強まり荒れた天気に

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：4℃

青森 ：6℃ 盛岡：8℃

仙台 ：11℃ 新潟：10℃

長野 ：9℃ 金沢：10℃

名古屋：15℃ 東京：17℃

大阪 ：14℃ 岡山：15℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：17℃ 福岡：16℃

鹿児島：19℃ 那覇：23℃

あすは西日本で雨が降り、東海や関東もあす夜からあさって土曜の朝まで雨になるでしょう。土曜の日中は東海や関東で天気が回復しますが、北日本と北陸は雪や雨になるでしょう。低気圧が発達するため、土日は北日本で風が強まり、荒れた天気になりそうです。