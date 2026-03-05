NTTドコモは、対象プランのユーザーを対象に、Amazonギフトカードや高級家電などが抽選で当たる「じゃじゃんとじゃんじゃんもらえちゃう祭り 2026～第2弾～」を開始した。期間は「ahamoコース」が3月31日まで、「ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAXコース」が4月1日まで。

期間中、専用サイトからのエントリーと対象プランの契約をしていると、抽選で賞品が進呈される。プランごとに応募できるコースが分かれており、ahamoユーザー向けの「ahamoコース」と、ドコモ MAXとドコモ ポイ活 MAXユーザー向けの「ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAXコース」が用意される。

ahamoコースの特典と当選本数は、Amazonギフトカード1万円分が100名、5万円分が5名、「選べるブランド和牛カタログギフト」とダイソンの空気清浄機「Hushjet shizuka SP01WS」がそれぞれ5名に当たる。

ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAXコースの特典と当選本数は、Amazonギフトカード2万円分が100名、3万円分のジェフグルメカードとダイソンのヘアドライヤー「Supersonic HD08BNBC」がそれぞれ5名に当たる。

いずれのコースも、1つのdアカウントにつきエントリーは1回まで。当選発表は5月下旬以降で、賞品の発送やメール送付をもって行われる。対象ユーザーは、既存の契約者だけでなく、期間中に新規契約やプラン変更を行ったユーザーも対象となる。